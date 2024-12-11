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18:01, 11 декабря 2024 года В Орле ищут финансирование для ремонта восточной трибуны стадиона Ленина Также в планах другие работы по обновлению арены.





В Орле ищут финансирование для ремонта восточной трибуны стадиона Ленина. Об этом в интервью "Вести-Орел" рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.



Также он отметил, что домашнюю арену ФК "Орел" надо приводить в соответствие существующим сегодня стандартам. В планах сделать навесы. Берестов особо подчеркнул, что в минувшем сезоне болельщикам "зелено-белых" и гостям повезло – во время игр ни разу не шел дождь.



Напомним, что минувший сезон стал для ФК "Орел" первым среди профессионалов после семилетнего перерыва. Трибуны орловского стадиона радовали посещаемостью на каждой игре. К примеру, первый домашний матч сезона против подмосковных "Химок" посетили почти 7000 человек.





Анастасия Дорохова





