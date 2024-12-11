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11:23, 11 декабря 2024 года В Орловской области ударят морозы Уже в ближайшие дни температура воздуха опустится до -9 градусов.



Фото: Ольга Супонева

В центральной России, и в Орловской области в частности, в ближайшее время похолодает. В регионе столбики термометров опустятся уже в ближайшие дни.



По прогнозу Росгидрометцентра, вторая половина текущей недели, с четверга 12 декабря по воскресенье 15 декабря, будет морозной. Ночью ожидается до - 9 градусов, в дневное время -3..-6 градусов. При этом синоптики прогнозируют небольшой снег и сильный ветер. Будет пасмурно.





Ольга СУПОНЕВА





