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13:31, 11 декабря 2024 года В Орловской области водитель вылетел в кювет Авария произошла в Верховском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Верховье утром 11 декабря произошло ДТП. Водитель "Рено" не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Авария случилась около 07:00, на месте работали спасатели. В результате ДТП пострадал человек.





Сергей Силаев





