В Орловской области более восьми миллиардов рублей направят на новые нацпроекты

Цифры озвучил губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2025-й год сообщил, что на реализацию новых нацпроектов направят более восьми миллиардов рублей.

– В регионе будет продолжен взятый курс на решение наиболее острых задач, имеющих комплексный эффект для улучшения качества жизни людей, – подчеркнул глава региона.

Точная итоговая сумма будет известна после заключения всех финансовых соглашений с профильными министерствами. Представители правительства региона работали в составе пяти комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям: "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Сельское хозяйство", "Экономика и финансы" и "Инвестиции".