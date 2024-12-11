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14:05, 11 декабря 2024 года У 18 пациентов второй поликлиники Орла нашли онкологию на ранней стадии Помогла диспансеризация.







Текущая неделя объявлена Минздравом как время ответственного отношения к своему здоровью. Первым шагом к этому может стать диспансеризация. Ее программа зависит от возраста пациента. Как правило, это клинические анализы: флюорография, маммография, анализ на простатспецифический антиген и другая диагностика.



Одна из целей диспансеризации – профилактика онкологии. За год во второй поликлинике Орла выявлено 18 пациентов, которые на ранней стадии патологии направлены в онкодиспансер. Пять из них с подозрением на рак груди.



Во второй поликлинике, где порядка 60 тысяч прикрепленных пациентов, диспансеризацию прошли уже больше половины. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, легочных патологий, последствий ковида, анализ репродуктивного здоровья – это все доступно, бесплатно и быстро.





Елена Литинская





