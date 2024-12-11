среда 11.12.2024 14:13:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:05, 11 декабря 2024 года

У 18 пациентов второй поликлиники Орла нашли онкологию на ранней стадии

Помогла диспансеризация.



Текущая неделя объявлена Минздравом как время ответственного отношения к своему здоровью. Первым шагом к этому может стать диспансеризация. Ее программа зависит от возраста пациента. Как правило, это клинические анализы: флюорография, маммография, анализ на простатспецифический антиген и другая диагностика.

Одна из целей диспансеризации – профилактика онкологии. За год во второй поликлинике Орла выявлено 18 пациентов, которые на ранней стадии патологии направлены в онкодиспансер. Пять из них с подозрением на рак груди.

Во второй поликлинике, где порядка 60 тысяч прикрепленных пациентов, диспансеризацию прошли уже больше половины. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, легочных патологий, последствий ковида, анализ репродуктивного здоровья – это все доступно, бесплатно и быстро.


Елена Литинская
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.