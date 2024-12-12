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8:00, 12 декабря 2024 года Орел примет два крупных турнира по пляжному волейболу Всероссийская федерация волейбола опубликовала календарь соревнований на 2025-й год.





В Орле уже по традиции пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. В календаре наш город упоминается дважды.



Так, с 10 по 14 июня областной центр примет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Кроме того, с 12 по 15 июня в Орле состоится молодежный кубок среди спортсменов до 15 лет.





Анастасия Дорохова





