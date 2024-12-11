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11:31, 11 декабря 2024 года Орловских медиков премируют за раннюю диагностику онкологий Денежное вознаграждение направят за каждый такой случай.





Орловских медиков премируют за раннюю диагностику онкологий у пациентов. Денежное вознаграждение направят за каждый такой случай. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", на специальную выплату также вправе рассчитывать медики, которые направили пациента на консультацию к специалисту и диагностику при диспансеризации или профилактическом осмотре.



Как следует из документа, Орловской области в 2025-м году на соответствующие выплаты направят 107,1 тысячи рублей. Возможно, что эта сумма увеличится по мере необходимости, поскольку в резерве находится почти 36,4 миллиона рублей.





Артем Ежаков





