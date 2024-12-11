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12:50, 11 декабря 2024 года В Орле появилась памятная доска в честь Героя Социалистического Труда Николая Гундобина Ее открыли на железнодорожном вокзале города.







На железнодорожном вокзале Орла открыли мемориальную доску в честь организатора железнодорожного транспорта Советского Союза, Героя Социалистического Труда и почетного железнодорожника СССР Николая Гундобина. На торжественной церемонии присутствовали будущие железнодорожники, действующие работники РЖД, родственники Гундобина. Из Курска приехали его внук и правнук. За свою карьеру Николай Гундобин прошел путь от курьера продовольственного комитета Курской губернии до первого заместителя министра путей сообщения СССР. В разные годы он был списчиком вагонов, помощником начальника станции, а с мая 1932-го года в течение двух лет работал заместителем начальника станции Орловского железнодорожного узла Московско-Курской железной дороги.





Анастасия Миносьян





