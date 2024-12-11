Проект ремонта орловской "Бунинки" прошел госэкспертизу

Несколько небольших замечаний в документации устранят в ближайшее время.

Проект ремонта Орловской областной библиотеки имени Бунина прошел государственную экспертизу. Тему обсудили на заседании комитета облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму.

Главгосэкспертиза выявила несколько замечаний, "Орелгосзаказчик" устранит их в ближайшее время. Как доложил глава департамента дорожного хозяйства региона Алексей Субботин, департамент культуры подготовил проект постановления о подготовке к консервации, реставрации и воссозданию объекта в 2025-2027 годах. Предельная стоимость составляет 1,3 миллиарда рублей.

Выявленные замечания устранят до января 2025-го года. Также необходимо определиться с тем, где разместить библиотечный фонд. Заместитель директора библиотеки Юлия Жукова отметила, что на сегодня нет помещения, способного вместить все книги Бунинки. Власти будут контролировать ход проведения работ.