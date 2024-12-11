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9:56, 11 декабря 2024 года Подсвечники мценского кузнеца помогут в закупке дронов для участников СВО Руслан Курязов присоединился к акции коллег по ремеслу.







Кузнецы России объединились в братство "Маги огня" и организовали свою акцию в помощь участникам СВО "Творим ради жизни". В него входит и житель Мценска Руслан Курязов. Он делает подсвечники, а деньги с их продажи пойдут на закупку дронов для бойцов. Еженедельная акция кузнецов будет продолжаться.



Также Руслан Курязов отправил своих железных птиц на создание памятника "Смерч журавлей". Этот монумент создан в честь воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Над ним трудились 82 кузнеца из городов России и зарубежья.





Татьяна Тимохина





