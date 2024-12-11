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9:07, 11 декабря 2024 года Андрей Клычков огласил инвестиционное послание на 2025-й год Губернатор Орловской области подвел итоги работы в уходящем году и наметил планы развития региона на будущее.







10 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков огласил инвестиционное послание. В нем он подвел итоги работы в уходящем году и наметил планы развития региона на будущее.



Глава Орловщины говорил о выполнении социальных обязательств, развитии здравоохранения, привлечении инвестиций, образовании, спорте, поддержке участников СВО и их семей. Департаментам даны новые поручения, направленные на обеспечение благополучия области. Как констатировал Андрей Клычков, в регионе удалось достичь роста по всем показателям, в том числе экономическим, несмотря на пандемию, специальную военную операцию, санкционное давление.



По завершении послания орловский бизнес отметили наградами. Глава региона лично вручил медали "За помощь в специальной военной операции" индивидуальным предпринимателям и коллективам организаций.



Итоги послания также обсудили в ходе работы "Спасского клуба". Эксперты отметили, что в программе проанализировано и представлено социально-экономическое развитие региона, опыт, полученные уроки, а также задачи, которые предстоит решать.







