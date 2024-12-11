В Орловской области утонул рыбак

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8:39, 11 декабря 2024 года
В Орловской области утонул рыбакТонкий лед забрал еще одну жизнь.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В пруду деревни Малое Сотниково в Орловской области утонул 56-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. О трагедии спасателям сообщил очевидец. Он заметил на льду пустую лодку, полынью рядом и торчащий оттуда сапог. Водолазы достали тело погибшего.
Это уже вторая смерть на водоемах региона с начала ледостава. 30 ноября в деревне Коськово на реке Нугрь мужчина провалился под лед. Напомним, что два приятеля решили порыбачить, один из них начал проваливаться под лед вместе с ватрушкой. Друг вытащил тонущего на берег и вызвал экстренные службы.
Когда приехали спасатели, медики и полицейские, мужчина скончался – по трагическому стечению обстоятельств, место происшествия находилось далеко от дороги, добраться туда можно было только пешком.
Артем Ежаков