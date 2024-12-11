В Орловской области утонул рыбак

Тонкий лед забрал еще одну жизнь.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В пруду деревни Малое Сотниково в Орловской области утонул 56-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. О трагедии спасателям сообщил очевидец. Он заметил на льду пустую лодку, полынью рядом и торчащий оттуда сапог. Водолазы достали тело погибшего.



Это уже вторая смерть на водоемах региона с начала ледостава. 30 ноября в деревне Коськово на реке Нугрь мужчина провалился под лед. Напомним, что два приятеля решили порыбачить, один из них начал проваливаться под лед вместе с ватрушкой. Друг вытащил тонущего на берег и вызвал экстренные службы.



Когда приехали спасатели, медики и полицейские, мужчина скончался – по трагическому стечению обстоятельств, место происшествия находилось далеко от дороги, добраться туда можно было только пешком.