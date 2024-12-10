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16:29, 10 декабря 2024 года Полтора миллиарда рублей выделено на Орловщине на поддержку АПК Планируется увеличить производство овощей, зерновых, развивать молочное скотоводство, поддерживать крестьянские хозяйства.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области полтора миллиарда рублей выделят на поддержку АПК. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инвестиционном послании, которое он озвучил 10 декабря.



Губернатор отметил, что в данный момент продовольственная безопасность в приорите.



- Сконцентрируем поддержку по следующим направлениям: увеличение производства картофеля, овощей и зерновых культур, молочное скотоводство,

мелиоративные мероприятия, обязательно поддержим крестьянские хозяйства. Будем участвовать в мероприятиях нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", в том числе проекта "Кадры в АПК", что позволит нам повысить уровень укомплектованности кадрами предприятий до 95 %.





Ольга СУПОНЕВА





