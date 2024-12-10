Полтора миллиарда рублей выделено на Орловщине на поддержку АПК
Планируется увеличить производство овощей, зерновых, развивать молочное скотоводство, поддерживать крестьянские хозяйства.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области полтора миллиарда рублей выделят на поддержку АПК. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инвестиционном послании, которое он озвучил 10 декабря.
Губернатор отметил, что в данный момент продовольственная безопасность в приорите.
- Сконцентрируем поддержку по следующим направлениям: увеличение производства картофеля, овощей и зерновых культур, молочное скотоводство,
мелиоративные мероприятия, обязательно поддержим крестьянские хозяйства. Будем участвовать в мероприятиях нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", в том числе проекта "Кадры в АПК", что позволит нам повысить уровень укомплектованности кадрами предприятий до 95 %.