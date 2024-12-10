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16:19, 10 декабря 2024 года Больше миллиарда рублей в Орловской области направят на укрепление здоровья населения Средства выделены в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с 2025 года начнется реализация нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Выделено более миллиарда рублей.



Главная цель нацпроекта - укрепление здоровья и продолжительности жизни населения. На какие цели пойдут средства рассказал губернатор Андрей Клычков в своем инвестиционном послании на 2025 год, которое он огласил 10 декабря. Это приобретение современного оборудования для учреждений здравоохранения и оснащения ФАПов, закупка лекарственных препаратов, организация Центров здоровья.



- Здравоохранение в регионе сегодня проходит этап обновления. Строительство новых медицинских объектов позволит качественно улучшить условия оказания медицинской помощи и комфортность пребывания не менее чем для 12 тысяч жителей региона, обеспечив при этом высокий уровень организации и условий труда сотрудников учреждений, - подчеркнул глава Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





