Орловские медики смогут получить служебное жилье в собственность
Разработать такой механизм поручил губернатор Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания поручил региональному департаменту здравоохранения подготовить предложения по возможности получения медицинскими работниками служебного жилья с последующим предоставлением в собственность.
Развитию системы здравоохранения глава региона уделил особое внимание в ходе инвестпослания. Озвученные меры позволят набрать и сохранить кадры, а также позволят снизить смертность населения в регионе, увеличить продолжительность жизни.