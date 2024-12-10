Главная » Новости



16:10, 10 декабря 2024 года На реализацию нацпроекта "Семья" в Орловской области выделено 800 миллионов рублей Средства пойдут на оснащение медучреждений, выплаты по соцконтрактам, повышение уровня рождаемости и другие цели.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с 2025 года начнет реализовываться новый национальный проект "Семья". На его цели выделено 800 миллионов рублей.



Об этом сообщил губернтор Андрей Клычков 10 декабря, оглашая инвестиционное послание на будущий год.



Новый цикл национальных проектов начинается в стране, и на Орловщине в частности. Средства по проекту "Семья" предназначены на оснащение медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов, развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, государственную помощь на основании социального контракта, региональные выплаты семьям в рамках программ по повышению рождаемости.



- Наша главная задача – переломить сложившиеся демографические тенденции: обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличить число многодетных семей и рост благосостояния таких семей. Считаю необходимых в ближайшее время провести полную инвентаризацию социальной сферы для повышения качества услуг через повышение эффективности, - отметил Клычков.















Ольга СУПОНЕВА





