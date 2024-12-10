вторник 10.12.2024 20:28:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:10, 10 декабря 2024 года

На реализацию нацпроекта "Семья" в Орловской области выделено 800 миллионов рублей

Средства пойдут на оснащение медучреждений, выплаты по соцконтрактам, повышение уровня рождаемости и другие цели.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с 2025 года начнет реализовываться новый национальный проект "Семья". На его цели выделено 800 миллионов рублей.

Об этом сообщил губернтор Андрей Клычков 10 декабря, оглашая инвестиционное послание на будущий год.

Новый цикл национальных проектов начинается в стране, и на Орловщине в частности. Средства по проекту "Семья" предназначены на оснащение медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов, развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, государственную помощь на основании социального контракта, региональные выплаты семьям в рамках программ по повышению рождаемости.

- Наша главная задача – переломить сложившиеся демографические тенденции: обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличить число многодетных семей и рост благосостояния таких семей. Считаю необходимых в ближайшее время провести полную инвентаризацию социальной сферы для повышения качества услуг через повышение эффективности, - отметил Клычков.







Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.