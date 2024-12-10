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16:16, 10 декабря 2024 года Орловских учителей, пришедших работать в села, поддержат финансово В рамках национального проекта "Молодежь и дети" на дополнительные выплаты им направят 800 миллионов рублей.





Более 800 миллионов рублей предусмотрено на дополнительные выплаты учителям, пришедшим на работу в села, а также советникам директоров школ, педагогам за классное руководство в школах и кураторство в учреждениях среднего профессионального образования.



Деньги направят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом в ходе инвестпослания рассказал губернатор Андрей Клычков.





Артем Ежаков





