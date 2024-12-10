Главная » Новости



16:05, 10 декабря 2024 года Андрей Клычков: "Уровень бедности в Орловской области сократился в 1,6 раза" За последние годы он снизился до 8,5%.





В Орловской области сократился уровень бедности. Статистику озвучил губернатор Андрей Клычков.



- Благодаря успешной реализации мероприятий по повышению доходов населения на Орловщине, уровень бедности в течение 6 лет сократился в 1,6 раза до 8,5 %. В 2024 году снижение продолжится.



Тему глава региона затронул в своем инвестиционном послании, которое он озвучил 10 декабря.







Ольга СУПОНЕВА





