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16:09, 10 декабря 2024 года На Орловщине появится технопарк в сфере электронной промышленности О планах по его созданию в ходе инвестпослания сообщил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области на территории особой экономической зоны запланировано создание промышленного технопарка в сфере электронной промышленности. Об этом в ходе инвестпослания сообщил губернатор Андрей Клычков.



Для этого будут привлечены субсидии из федерального бюджета на создание и модернизацию объектов инфраструктуры промышленного технопарка.





Артем Ежаков





