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16:01, 10 декабря 2024 года ВРП в Орловской области вырос в 1,7 раза Объем валового регионального продукта в 2024 году оценивается в 440 миллиардов рублей.





Валовый региональный продукт в Орловской области показал рост в 1,7 раза. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании, которое он огласил 10 декабря.



- Ключевые показатели социально-экономического развития показывают позитивные изменения в большинстве значимых сфер и отраслей.

Так, в 2024 году объем валового регионального продукта оценивается на уровне 440 млрд рублей. За шесть лет в целом, ВРП показывает рост

в 1,7 раза, - подчеркнул губернатор.



Кроме того, в Орловской области вырос объем отгруженных товаров - на 22 % к соответствующему периоду 2023 года, в том числе по обрабатывающим производствам – на 23,3 %. По оценке, в 2024 году объем отгрузки по сравнению с 2019 годом увеличится более чем в два раза.











Ольга СУПОНЕВА





