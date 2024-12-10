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16:01, 10 декабря 2024 года

ВРП в Орловской области вырос в 1,7 раза

Объем валового регионального продукта в 2024 году оценивается в 440 миллиардов рублей.


Валовый региональный продукт в Орловской области показал рост в 1,7 раза. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании, которое он огласил 10 декабря.

- Ключевые показатели социально-экономического развития показывают позитивные изменения в большинстве значимых сфер и отраслей.
Так, в 2024 году объем валового регионального продукта оценивается на уровне 440 млрд рублей. За шесть лет в целом, ВРП показывает рост
в 1,7 раза, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в Орловской области вырос объем отгруженных товаров  - на 22 % к соответствующему периоду 2023 года, в том числе по обрабатывающим производствам – на 23,3 %. По оценке, в 2024 году объем отгрузки по сравнению с 2019 годом увеличится более чем в два раза.





Ольга СУПОНЕВА
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