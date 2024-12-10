Главная » Новости



16:03, 10 декабря 2024 года Объем инвестиций в промышленные предприятия Орловщины оценили в 21 миллиард рублей Цифры озвучил глава региона.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания озвучил объем инвестиций в 2024-2025 годах в предприятия Орловщины.



– Только по проектам промышленных предприятий в обрабатывающих секторах в рамках импортозамещения объем инвестиций в 2024-2025 годах оценивается в 21 миллиард рублей, - сообщил губернатор.



Также глава региона озвучил объем валового регионального продукта. Он составил порядка 440 миллиардов рублей. А за последние шесть лет ВРП показывает рост в 1,7 раза.





Сергей Силаев





