Объем инвестиций в промышленные предприятия Орловщины оценили в 21 миллиард рублей
Цифры озвучил глава региона.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания озвучил объем инвестиций в 2024-2025 годах в предприятия Орловщины.
– Только по проектам промышленных предприятий в обрабатывающих секторах в рамках импортозамещения объем инвестиций в 2024-2025 годах оценивается в 21 миллиард рублей, - сообщил губернатор.
Также глава региона озвучил объем валового регионального продукта. Он составил порядка 440 миллиардов рублей. А за последние шесть лет ВРП показывает рост в 1,7 раза.