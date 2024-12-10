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15:54, 10 декабря 2024 года В Орловской области больше тысячи семей смогли приобрести жилье по льготной ипотеке Регион остается в лидерах по вводу жилья.



Фото: архив "Вести-Орел"

Более тысячи семей в Орловской области смогли улучшить жилищные условия за счет льготной ипотеки. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Глава региона затронул тему в своем инвестиционном послании, которое он огласил 10 декабря:



- Более тысячи семей улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.



Клычков отметил, что регион находится в лидерах по вводу жилья.



- Орловская область находится на 3-м месте по темпу роста ввода жилья среди 18 субъектов ЦФО по итогам прошедшего периода текущего года.

С 2019 года в регионе введено в эксплуатацию уже более 2,1 млн квадратных метров нового жилья.















Ольга СУПОНЕВА





