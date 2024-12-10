В Орловской области больше тысячи семей смогли приобрести жилье по льготной ипотеке
Регион остается в лидерах по вводу жилья.
Фото: архив "Вести-Орел"
Более тысячи семей в Орловской области смогли улучшить жилищные условия за счет льготной ипотеки. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Глава региона затронул тему в своем инвестиционном послании, которое он огласил 10 декабря:
- Более тысячи семей улучшили жилищные условия за счет ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Клычков отметил, что регион находится в лидерах по вводу жилья.
- Орловская область находится на 3-м месте по темпу роста ввода жилья среди 18 субъектов ЦФО по итогам прошедшего периода текущего года.
С 2019 года в регионе введено в эксплуатацию уже более 2,1 млн квадратных метров нового жилья.