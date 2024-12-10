Орловскую глубинку продолжают обеспечивать доступом в интернет
Цифры в ходе инвестпослания озвучил губернатор Андрей Клычков.
Орловскую глубинку продолжают обеспечивать доступом в интернет. Цифры в ходе инвестпослания озвучил губернатор Андрей Клычков.
Глава региона отметил, что все школы и практически все ФАПы получили высокоскоростной доступ к сети. Узлы связи для доступа к интернету созданы в 500 удаленных населенных пунктах. Построено 86 базовых станций мобильной связи. Это дало доступ к качественной связи десяткам тысяч человек.