Орловская область вошла в десятку лидеров по газификации частных домов

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15:54, 10 декабря 2024 года
Орловская область вошла в десятку лидеров по газификации частных домовОб этом сообщил глава региона.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 10 декабря во время инвестиционного послания сообщил, что регион входит в десятку лидеров среди субъектов РФ по темпам газификации частных домов.
– Технической возможностью газификации обеспечены 3 тысячи домовладений. Совместными силами нам удалось благоустроить сотни общественных и дворовых территорий, - сказал глава региона.
Для этого регион привлек без малого четыре миллиарда рублей.
Сергей Силаев
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