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15:49, 10 декабря 2024 года Клычков: "Более половины жителей региона вовлечены в занятия спортом" Статистику глава регион озвучил во время инвестпослания.



Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков 10 декабря во время инвестиционного послания сообщил, что 54% жителей региона вовлечены в занятия спортом.



– Но мы хотим, чтобы спортом занимался каждый, и ставим перед собой такую задачу, - отметил глава региона.



Сегодня спортивную подготовку в регионе проходят более 16 тысяч спортсменов, количество кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации ежегодно увеличивается.









Сергей Силаев





