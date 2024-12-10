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15:51, 10 декабря 2024 года Шесть предприятий откроют лаборатории на базе студенческого кампуса в Орле Это следует из инвестпослания губернатора Андрея Клычкова.





Шесть предприятий региона заключили с Орловским госуниверситетом соглашения по созданию собственных лабораторий на базе строящегося студенческого кампуса. Это следует из инвестпослания губернатора Андрея Клычкова.



Новый образовательный городок будет вмещать две тысячи студентов. Это произойдет только в 2026-м году. Будущие общежития уже поднялись до уровня пятого этажа, а футбольный стадион постепенно обретает очертания трибун. Заложен фундамент для котельной.





Артем Ежаков





