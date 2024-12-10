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15:47, 10 декабря 2024 года Жители Орловской области вдвое чаще стали посещать культурные мероприятия Андрей Клычков: "В области активно развивается сфера культуры".





Жители Орловской области в два с половиной раза чаще стали посещать культурные мероприятия. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе оглашения инвестпослания на 2025 год.



Глава региона отметил, что сфера культуры на Орловщине развивается активными темпами.



- Переоснащенные по модельному стандарту библиотеки предоставляют пространство для реализации творческих инициатив и решения повседневных задач, способствуют культурному и интеллектуальному росту жителей региона, приобщению к культурным ценностям. Автоклубы устраняют препятствия для активной творческой деятельности коллективов в самых отдаленных уголках области, где нет стационарных домов культуры. Виртуальные концертные залы формируют единое культурное пространство, позволяющее использовать возможности приобщения к высоким образцам академического музыкального искусства, - подчеркнул Клычков.















Ольга СУПОНЕВА





