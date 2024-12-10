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15:46, 10 декабря 2024 года Три орловские школы капитально отремонтируют до конца 2024 года Работы начаты в десяти учебных заведениях.



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В 2024 году начаты работы по капитальному ремонту в десяти школах Орловской области, в трех из них работы завершатся до конца года. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время инвестиционного послания 10 декабря.



Глава региона напомнил, что в начале текущего учебного года была открыта самая большая школа региона – на улице Зеленина в Орле. Учебное заведение рассчитано на 1225 человек.





Сергей Силаев





