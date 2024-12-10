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15:40, 10 декабря 2024 года Пенсионерам и инвалидам в орловской глубинке помогают мобильные бригады Услугу получает почти 10 тысяч человек.





В Орловской области пожилым людям и инвалидам помогают мобильные бригады. Услугами охвачено почти 10 тысяч человек, проживающих в отдаленных уголках региона.



Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в ходе оглашение инвестиционного послания 10 декабря:



- Почти 10 тысяч лиц старше 65 лет и инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах, охвачено услугами мобильных бригад для осуществления медицинского транспортного обслуживания, а также доставки им предметов первой необходимости.



Кроме того, на Орловщине, в больницах Орловского муниципального округа, Ливенского и Покровского районов развернуто 30 геронтологических коек.

Системой долговременного ухода охвачено более 200 граждан пожилого возраста.



- С 2025 года мы продолжим эту работу уже в рамках национального проекта "Семья", который ориентирован на семью в широком понимании этого слова, исходя из ключевых функций, которые семья должна обеспечить для благополучия ее членов и общества в целом, - отметил Андрей Клычков.









Ольга СУПОНЕВА





