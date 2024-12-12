В Орловской области изменятся тарифы на электроэнергию

Об этом сообщили в департаменте госрегулирования цен.

В Орловской области изменятся тарифы на электроэнергию. Об этом сообщили в департаменте госрегулирования цен.



Тариф для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, с 1 июля 2025-го года увеличится на 66 копеек до 5,88 рубля за киловатт.



Для населения, проживающего в домах с электроплитами или электроотопительными установками, а также для жителей сельских населенных пунктов, тарифы на электроэнергию повысятся на 52 копейки до 4,17 рубля за киловатт.