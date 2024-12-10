В Орле намерены судиться с проектировщиком документации для "Кванториума"
В здании вскрылось множество недочетов.
"Орелгосзаказчик" планирует обратиться в суд с жалобами на проектировщика, разрабатывавшего документацию для строительства "Кванториума".
Спустя два года эксплуатации здания в городском парке вскрылось множество недочетов. Больше десятка окон продуваются, крыша течет, а в санузлах ощущается сильный неприятный запах канализации, в учебных классах холодно.
Об этом на заседании комитета облсовета по образованию рассказал руководитель учреждения. Представитель "Орелгосзаказчика" отметил, что все работы на объекте выполнялись строго по проекту, а недочеты являются виной не подрядной организации, а именно проектировщиков, поэтому исправить их в рамках гарантийных обязательств не получится. Основанием для обращения в суд стало решение независимых экспертов.