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15:01, 10 декабря 2024 года

В Орле намерены судиться с проектировщиком документации для "Кванториума"

В здании вскрылось множество недочетов.


"Орелгосзаказчик" планирует обратиться в суд с жалобами на проектировщика, разрабатывавшего документацию для строительства "Кванториума".

Спустя два года эксплуатации здания в городском парке вскрылось множество недочетов. Больше десятка окон продуваются, крыша течет, а в санузлах ощущается сильный неприятный запах канализации, в учебных классах холодно.

Об этом на заседании комитета облсовета по образованию рассказал руководитель учреждения. Представитель "Орелгосзаказчика" отметил, что все работы на объекте выполнялись строго по проекту, а недочеты являются виной не подрядной организации, а именно проектировщиков, поэтому исправить их в рамках гарантийных обязательств не получится. Основанием для обращения в суд стало решение независимых экспертов.


Антон Киселёв
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