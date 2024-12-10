Орел стал центром обсуждения детского художественного образования
Площадкой для научно-методической конференции стала школа искусств имени Кабалевского.
В детской школе искусств имени Кабалевского в Орле проходит научно-методическая конференция. Она посвящена художественному образованию детей. Обсудить тему приехали специалисты из 13 регионов страны.
Также на нее приехала дочь известного композитора – Мария Кабалевская. Она подарила школьному музею удостоверения и награды отца, его дорожные шахматы и трудовую книжку, а также поистине уникальную вещь – нотную тетрадь с неизданным произведением "Восточная сказка".