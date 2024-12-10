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12:43, 10 декабря 2024 года Совершеннолетние дети погибших орловских бойцов СВО начнут получать выплату В действующий указ внесут изменения.



Фото: архив

Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко рассказала в социальных сетях о ситуации, в которой оказались родственники погибшего участника специальной военной операции Виктора Седова. После 20 лет работы в МВД мужчина в течение 15 лет трудился водителем скорой помощи, после чего отправился в зону проведения СВО.



Орловец погиб, его сын обратился за получением выплат. С получением федеральных средств проблем не возникло, однако в региональной выплате совершеннолетнему молодому человеку отказали. Сейчас такие выплаты положены детям до 18 лет.



Парламентарий сообщила, что губернатор Андрей Клычков поддержал инициативу о внесении изменений в указ "О дополнительной мере социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших контракт для прохождения военной службы".



– Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области приняты меры по внесению изменений в региональное законодательство. Будет установлено право на единовременную денежную выплату совершеннолетним детям погибших граждан, принимавших участие в специальной военной операции, - сообщила Ольга Пилипенко.



Сейчас проект документа проходит согласование в правительстве региона.





Сергей Силаев





