вторник 10.12.2024 15:37:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:43, 10 декабря 2024 года

Совершеннолетние дети погибших орловских бойцов СВО начнут получать выплату

В действующий указ внесут изменения.

Фото: архив

Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко рассказала в социальных сетях о ситуации, в которой оказались родственники погибшего участника специальной военной операции Виктора Седова. После 20 лет работы в МВД мужчина в течение 15 лет трудился водителем скорой помощи, после чего отправился в зону проведения СВО.

Орловец погиб, его сын обратился за получением выплат. С получением федеральных средств проблем не возникло, однако в региональной выплате совершеннолетнему молодому человеку отказали. Сейчас такие выплаты положены детям до 18 лет.

Парламентарий сообщила, что губернатор Андрей Клычков поддержал инициативу о внесении изменений в указ "О дополнительной мере социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших контракт для прохождения военной службы".

Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области приняты меры по внесению изменений в региональное законодательство. Будет установлено право на единовременную денежную выплату совершеннолетним детям погибших граждан, принимавших участие в специальной военной операции, - сообщила Ольга Пилипенко.

Сейчас проект документа проходит согласование в правительстве региона.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.