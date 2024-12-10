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18:32, 10 декабря 2024 года

Почти 500 орловским семьям выплатили остаток маткапитала

Он не должен превышать 10 тысяч рублей.


476 семей орловских семей получили остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Соответствующие заявления СФР принимает с 16 сентября.

Остаток маткапитала на выплату не должен превышать 10 тысяч рублей. Семьи, у которых на сертификате осталось меньше указанной суммы, могут обратиться за этими деньгами в МФЦ или клиентскую службу, оформить заявление на "Госуслугах".
"Временных рамок, в течение которых родители могут обратиться с заявлением на выплату остатка средств маткапитала, нет. Кроме того, не имеет значения и возраст ребенка, с рождением которого семья получила сертификат на материнский капитал. Владелец сертификата может подать заявление и распорядиться средствами, оставшимися на сертификате, если сумма равна или меньше 10 тысяч рублей, в любое время", – отметили в пресс-службе СФР.



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