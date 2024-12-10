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13:11, 10 декабря 2024 года Депутат Госдумы начал преподавать в Орловском госуниверситете Сергей Еремин является действующим парламентарием и экс-мэром Красноярска.



Фото: Орловский государственный университет

Бывший мэр Красноярска и действующий депутат Государственной Думы Сергей Еремин стал преподавателем в Политехническом институте Поликарпова Орловского госуниверситета. Об этом сообщили в учебном заведении.



Еремин в 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте", там же защитил кандидатскую диссертацию. Прошел путь от инженера до мэра Красноярска и замгубернатора Красноярского края.

С 2023 года является членом комитета Госдумы по транспорту.



– В ОГУ имени И.С. Тургенева меня привела наука. Можно много рассказывать, чего я достиг на разных должностях, но именно моя научная деятельность – это то, чем я горжусь перед самим собой, - отметил преподаватель.



В 2022 году Сергей Еремин стал доктором технических наук, защитил диссертацию в Орловском госуниверситете. Сейчас преподаватель является профессором кафедры сервиса и ремонта машин и научным руководителем нескольких аспирантов.





Сергей Силаев





