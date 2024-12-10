вторник 10.12.2024 15:37:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

13:11, 10 декабря 2024 года

Депутат Госдумы начал преподавать в Орловском госуниверситете

Сергей Еремин является действующим парламентарием и экс-мэром Красноярска.

Фото: Орловский государственный университет

Бывший мэр Красноярска и действующий депутат Государственной Думы Сергей Еремин стал преподавателем в Политехническом институте Поликарпова Орловского госуниверситета. Об этом сообщили в учебном заведении.

Еремин в 1998 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте", там же защитил кандидатскую диссертацию. Прошел путь от инженера до мэра Красноярска и замгубернатора Красноярского края.
С 2023 года является членом комитета Госдумы по транспорту.

В ОГУ имени И.С. Тургенева меня привела наука. Можно много рассказывать, чего я достиг на разных должностях, но именно моя научная деятельность – это то, чем я горжусь перед самим собой, - отметил преподаватель.

В 2022 году Сергей Еремин стал доктором технических наук, защитил диссертацию в Орловском госуниверситете. Сейчас преподаватель является профессором кафедры сервиса и ремонта машин и научным руководителем нескольких аспирантов.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.