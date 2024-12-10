Неравнодушные орловцы могут помочь 20 ребятам со сложными болезнями
Жителей региона приглашают присоединиться к акции "Самый добрый подарок".
Центр реабилитации и ранней помощи детям приглашает орловцев стать частью благотворительной акции "Самый добрый подарок".
"Сможем вместе" – это команда опытных специалистов, которые учат малышей с ДЦП, аутизмом и другими сложными заболеваниями общаться с этим миром, причем подопечных берут с трех месяцев. Цель акции – собрать средства на лечение 20 детей.
К акции можно присоединиться через группу "Самый добрый подарок" в "ВКонтакте".