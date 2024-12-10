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18:01, 10 декабря 2024 года Орловский Народный театр "Ювента" завершил юбилейный год большим концертом Все 25 лет коллективом руководит Наталья Смоголь.







Орловский Народный театр "Ювента" завершил юбилейный год большим выступлением. Для всех поклонников прошел большой концерт по мотивам поставленных спектаклей.



Все 25 лет коллективом руководит Наталья Смоголь. За последние пять лет, с тех пор как театр получил звание народного, "Ювента" поставила восемь спектаклей.





Эва Стасюлевич





