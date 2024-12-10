Под Орлом отремонтировали Новоселовский сельский дом культуры
На обновление потратили более четырех миллионов рублей.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
В Орловском муниципальном округе в рамках национального проекта "Культура" капитально отремонтировали Новоселовский сельский дом культуры. На обновление потратили более четырех миллионов рублей. В доме культуры уже готовы к приему посетителей и проведению мероприятий.
В рамках ремонта заменены кровля и инженерные системы, обновлены фасад и внутренняя отделка помещений, установлены новые двери и окна, радиаторы отопления и светильники.