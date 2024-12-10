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16:36, 10 декабря 2024 года Под Орлом отремонтировали Новоселовский сельский дом культуры На обновление потратили более четырех миллионов рублей.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловском муниципальном округе в рамках национального проекта "Культура" капитально отремонтировали Новоселовский сельский дом культуры. На обновление потратили более четырех миллионов рублей. В доме культуры уже готовы к приему посетителей и проведению мероприятий.



В рамках ремонта заменены кровля и инженерные системы, обновлены фасад и внутренняя отделка помещений, установлены новые двери и окна, радиаторы отопления и светильники.





Артем Ежаков





