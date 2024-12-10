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10:40, 10 декабря 2024 года Клычков согласился выпить с орловцами кофе Инициатива прозвучала во время прямого эфира.



Фото: архив

Во время прямого эфира 9 декабря главе региона Андрею Клычкову предложил встретиться за чашкой кофе местный житель. Губернатор не отказался.



– Сергей, неожиданно, я не возражаю. Здесь можно проще – давайте перед Новым годом как-то соберемся здесь в центре, зайдем кофе попьем. Пусть нас 10, 15, 20 человек, поговорим, - сказал губернатор.



Клычков добавил, что готов встретиться со всеми желающими и обсудить насущные вопросы.





Сергей Силаев





