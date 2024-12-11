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20:44, 10 декабря 2024 года Орловский лицей увековечил память погибшего на СВО выпускника Денис Мальцев погиб при артобстреле в Запорожской области.



Фото: мэрия Орла

Орловский лицей №18 увековечил память погибшего на СВО выпускника Дениса Мальцева. Теперь в честь бойца там открыта "Парта Героя", сообщили в городской администрации.



Лейтенант погиб 5 декабря 2023-го года в возрасте 24-х лет при артиллерийском обстреле в Запорожской области. Посмертно награжден орденом Мужества.



Денис Мальцев принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции с 13-го августа 2022-го года. Служил в роте беспилотных летательных аппаратов в Токмаке и был командиром взвода дронов ближнего действия.





Артем Ежаков





