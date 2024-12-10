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17:28, 10 декабря 2024 года

Орловские предприниматели смогут платить налоги по-новому

С нового года вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения.


С 1 января в Орловской области вводится специальный налоговый режим – автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС, нововведение доступно предпринимателям при условии, что их бизнес зарегистрирован на Орловщине, в штате не больше пяти сотрудников, годовой доход – не больше 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость основных средств не превышает 150 миллионов.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения заменяет налог на прибыль, НДС и налог на имущество.
"Компания может выбрать объект налогообложения, с применением которого исчисляется налог: доходы по ставке 8%, доходы, уменьшенные на расходы, по ставке 20%. При этом, минимальный налог в этом случае составляет 3% от доходов", – отметили в пресс-службе ФНС.
Налогоплательщики, перешедшие на новую систему, освобождаются от ряда обязательств по предоставлению информации. Также они освобождены от уплаты страховых взносов за работников и за себя, как индивидуального предпринимателя. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется за счет части от уплаченных налогов.


Артем Ежаков
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