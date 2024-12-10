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12:50, 10 декабря 2024 года Килограмм мандаринов на Новый год в среднем обойдется орловцам в 200 рублей Дефицита плодов не ожидается.







Килограмм мандаринов на Новый год в среднем обойдется орловцам в 200 рублей. Активна эта цена будет на протяжении всего месяца. Дефицита плодов не ожидается. Соглашения с поставщиками заключены.



На прилавках Орла можно найти плоды из Марокко, Турции, Китая и Абхазии. Последним отдает предпочтение половина орловцев. Продукции с карантинными болезнями на Орловщине не выявлено.





Юлия Опанасюк





