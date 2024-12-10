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12:29, 10 декабря 2024 года За шесть лет в Орловской области благоустроили тысячу объектов Помогло участие в национальном проекте "Жилье и городская среда".







В Орловской области завершается реализация национального проекта "Жилье и городская среда". В его направлении "Формирование комфортной городской среды" регион участвовал последние шесть лет.



За это время обустроено было больше тысячи объектов, а на работы потратили 4,3 миллиарда рублей. В регионе привели в порядок 280 скверов, парков и прогулочных зон, а также больше 800 дворов.



Работа будет продолжена. Например, на 2025-й год запланировано масштабное обновление сквера Танкистов в Орле. Немного изменившись, национальный проект "Жилье и городская среда" будет действовать до 2030 года.





Антон Киселёв





