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11:55, 10 декабря 2024 года Клычков поручил обеспечить пожарную безопасность орловцев в праздники Меры профилактики обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил принять меры по обеспечению пожарной безопасности жителей региона в период новогодних и рождественских праздников. Заседание профильной комиссии прошло 9 декабря. Новогодние мероприятия в области запланированы на 672 объектах. Ночные рождественские богослужения пройдут в 105 храмах.



Всего в рамках профилактики пожаров провели более 180 профилактических визитов, руководителями учреждений устранено более 120 режимных недостатков.



Как напомнил областной информационный портал, по 14 января в регионе действует запрет на торговлю пиротехникой. Как было отмечено на заседании, силовые и надзорные ведомства проводят рейды по выявлению мест ее незаконной продажи. Нарушений пока не найдено. Также было отмечено, что в уходящем году пожаров, вызванных пиротехникой, на Орловщине не было.





Артем Ежаков





