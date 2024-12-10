Житель Орла решил подзаработать на продаже краденных масла и сыра

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19:33, 10 декабря 2024 года
Житель Орла решил подзаработать на продаже краденных масла и сыраВ качестве "поставщика" он выбрал магазины в Верховском районе.
В Верховском районе Орловской области раскрыли кражу сливочного масла и сыра из трех магазинов. Суммы ущерба варьировались от 2,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей.
Как рассказали в пресс-службе управления МВД по региону, подозреваемым стал житель Орла. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. Как оказалось, ранее он уже имел проблемы с законом из-за мелких краж.
Выяснилось, что продукты мужчина украл, чтобы перепродать в Орле по ценам ниже рыночных. Предполагается, что пострадали также магазины в Урицком районе.
Артем Ежаков