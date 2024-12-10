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9:09, 10 декабря 2024 года

В Заводском районе Орла десятки домов остались без отопления

Неудобства вызваны ремонтом трех котельных.


10 декабря в Заводском районе Орла десятки домов остались без отопления. Неудобства вызваны ремонтом трех котельных. Об этом рассказали в "Орелгортеплоэнерго".

До 15:00 в связи с чисткой фильтра в котельной на Авиационной без отопления остались следующие дома:

• ул. Авиационная, 7, 7 корпус 2;

• ул. Комсомольская, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372;

• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37;

• Детские сады №10 и № 61;

• Школа №6.

До 12:00 в связи с заменой счетчика в котельной на МОПРа без отопления пробудут потребители по адресам:

• ул. МОПРа, 22;

• ул. Садово-Пушкарная, 6;

• Детский сад №50.

Также до полудня из-за ремонта задвижки в котельной на Автовокзальной отключены отопление и горячая вода по адресам:

• ул. Комсомольская, 243, 245, 247, 247а, 249, 249а, 251, 253, 253а, 255, 257, 259, 261;

• ул. Автовокзальная, 24, 26, 27, 30, 36, 38, 75а, 77а;

• пр. Балтийский, 11, 12, 13;

• пер. Дарвина, 1, 2, 3, 4, 6;

• Детский сад №34;

• Школа №16.


Артем Ежаков
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