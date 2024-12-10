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9:09, 10 декабря 2024 года В Заводском районе Орла десятки домов остались без отопления Неудобства вызваны ремонтом трех котельных.





10 декабря в Заводском районе Орла десятки домов остались без отопления. Неудобства вызваны ремонтом трех котельных. Об этом рассказали в "Орелгортеплоэнерго".



До 15:00 в связи с чисткой фильтра в котельной на Авиационной без отопления остались следующие дома:



• ул. Авиационная, 7, 7 корпус 2;



• ул. Комсомольская, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372;



• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37;



• Детские сады №10 и № 61;



• Школа №6.



До 12:00 в связи с заменой счетчика в котельной на МОПРа без отопления пробудут потребители по адресам:



• ул. МОПРа, 22;



• ул. Садово-Пушкарная, 6;



• Детский сад №50.



Также до полудня из-за ремонта задвижки в котельной на Автовокзальной отключены отопление и горячая вода по адресам:



• ул. Комсомольская, 243, 245, 247, 247а, 249, 249а, 251, 253, 253а, 255, 257, 259, 261;



• ул. Автовокзальная, 24, 26, 27, 30, 36, 38, 75а, 77а;



• пр. Балтийский, 11, 12, 13;



• пер. Дарвина, 1, 2, 3, 4, 6;



• Детский сад №34;



• Школа №16.





Артем Ежаков





