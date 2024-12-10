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9:54, 10 декабря 2024 года В День Героев Отечества ряды орловской "Юнармии" пополнили 240 ребят Накануне праздничные мероприятия прошли во всех районах области.







9 декабря в России отметили День Героев Отечества. Праздничные мероприятия прошли во всех районах Орловской области. В областной столице цветы возложили к стеле "Орел – город воинской славы" на бульваре Победы, в сквере Танкистов активисты раздавали листовки, чтобы напомнить о подвигах героев в годы Великой Отечественной войны.



В праздничный день в ряды орловской "Юнармии" вступили 240 ребят. Торжественная церемония прошла во Дворце пионеров. Сейчас в Орловской области в этом движении уже семь тысяч человек.





Анастасия Миносьян





