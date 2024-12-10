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11:02, 10 декабря 2024 года В 2025-м году в Орле отремонтируют 24 двора За пять лет в областной столице обновили 235 придомовых территорий.





В 2025-м году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Орле отремонтируют 24 двора. Об этом в социальных сетях рассказал мэр областной столицы Юрий Парахин. Градоначальник напомнил, что для включения территорий в программу благоустройства нужно общее решение собственников помещений многоквартирного дома. Подробный алгоритм подачи заявки можно найти, перейдя по ссылке

Всего за пять лет в Орле обновили 235 придомовых территорий, из них 24 – в уходящем году.





Артем Ежаков





