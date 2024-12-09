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20:10, 9 декабря 2024 года Губернатор Клычков поставил задачу мэру наладить работу транспорта в Орле От жителей поступают жалобы на перебои в движении автобусов.



Фото: Ольга Супонева

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поставил задачу городским властям областного центра наладить работу общественного транспорта в городе. Тема в очередной раз звучала во время прямого эфира, который глава региона провел в социальных сетях 9 декабря.



Клычков попросил мэра Юрия Парахина обратить пристальное внимание на проблему.



- Поступают жалобы на автобус №9. То едет "нет посадки", то "на заправку", для людей какая какая разница куда они идут, они должны обеспечивать график перевозки, - обратил внимание на проблему губернатор.



Орловцы, помимо девятого, продолжают жаловаться и на другие маршруты. Так, транспорт с перебоями ходит в район Выгонки.



Редакция сайта "Вести-Орел" следит за ситуацией.









Ольга СУПОНЕВА





