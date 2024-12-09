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20:04, 9 декабря 2024 года В Орловской области демобилизованным бойцам СВО помогают найти работу О работе в этом направлении рассказал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области помогают найти работу демобилизовавшимся участников СВО. Тему затронул губернатор Андрей Клычков во время вечернего прямого эфира в соцсетях 9 декабря.



Вопросы профессиональный подготовки обсуждали сегодня на аппаратном совещании в облправительстве. Клычков рассказал, что помогают центры занятости.



- За 10 месяцев 2024 года в центра занятости 18 человек обратились, из них 12 прошли профессиональную переподготовку, трое по социальной адаптации, один человек по психологической поддержке. Отрадно, что устраиваются на работу ребята, - отметил глава области.



Андрей Клычков поблагодарил орловские предприятия, принимающие бойцов на работу. Он также поставил задачу по созданию необходимых условий для бывших участников СВО, чтобы они были задействованы после окончания службы.





Ольга СУПОНЕВА





